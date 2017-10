Sondierungsrunde abgeschlossen

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Sonntag die Runde der Sondierungsgespräche mit einer Unterredung mit SPÖ-Chef Christian Kern beendet. Bei dem Treffen ging es offenbar vornehmlich um Vergangenheitsbewältigung: Beide meinten, man habe die Konflikte im Wahlkampf besprochen und erledigt. Auf eine weitere gemeinsame Zukunft konnte man sich aber nicht verständigen. Kern sagte, die SPÖ werde sich auf ihre Rolle in der Opposition vorbereiten. Kurz wollte sich zwar noch festlegen, wen er zu Koalitionsgesprächen einladen will, ließ aber einmal mehr Präferenzen für die FPÖ durchblicken.

