Viennale: Wenn Mädchen Monster lieben

Guillermo del Toros preisgekrönter Film „The Shape of Water“ ist einer der Publikumsmagneten der diesjährigen Viennale. In der unkonventionellen Mischung aus Melodram, Actionthriller, Komödie, Fantasyfilm und Musical findet eine Putzfrau die Liebe ihres Lebens in Form eines mysteriösen Amphibienmannes. Und das Erstaunlichste daran ist, dass einem das nicht im Geringsten unrealistisch vorkommt.

