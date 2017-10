Tschechien-Wahl: Mit EU-Kritik zum Sieg

Die Parlamentswahl in Tschechien hat die Parteilandschaft in Österreichs Nachbarland deutlich verschoben. Der Multimilliardär Andrej Babis ging mit seiner Protestpartei ANO klar als Sieger hervor. Noch ist unklar, mit wem Babis regieren wird, die Koalitionsverhandlungen dürften sich für den umstrittenen Populisten schwierig gestalten. Doch bereits jetzt wird deutlich: EU-Skepsis und eine Anti-Ausländer-Politik werden die tschechische Politik in Zukunft verstärkt prägen - und wohl auch über das Land hinaus wirken. Neben ANO verzeichneten auch die EU-skeptische Bürgerpartei ODS und die rechtsextreme SPD Erfolge.

Mehr dazu in Babis sieht in Kurz Verbündeten