Macrons Hund pinkelte an Elysee-Kamin

Für Schlagzeilen hat heute der Hund des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesorgt: Wie auf einem Video des französischen Nachrichtenkanals LCI zu sehen ist, nutzte der zweijährige Rüde die Beratungen seines Besitzers, um vor einem der reichverzierten Kamine des Elysee-Palasts sein Bein zu heben.

Das ausdauernde, eindeutige Geräusch hinter ihrem Rücken ließ die Gesprächsteilnehmer aufhorchen, dann brachte es sie zum Lachen.

„Passiert das häufiger?“, fragte einer der drei Staatssekretäre den Präsidenten. „Nein“, antwortet dieser und fügt hinzu: „Sie haben bei meinem Hund ein völlig ungewöhnliches Verhalten ausgelöst.“

Aus dem Tierheim in den Elysee-Palast

Der Präsidentenhund namens Nemo ist eine Mischung aus Labrador und Griffon, den Macron und seine Frau Ende August aus einem Tierheim holten. Sie folgten damit einer 50-jährigen Tradition, nach der alle französischen Staatschefs einen Hund haben.

Sarkozy-Hunde richteten schwere Schäden an

Der schwarze Rüde ist auch nicht der erste Präsidentenhund mit schlechten Manieren: So sollen Hunde des Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy Schäden in Höhe von Tausenden Euros an den Palastmöbeln angerichtet haben, während Malteserhund Sumo seinen Besitzer Jacques Chirac mit Beißattacken für ihren Auszug aus dem Elysee bestrafte.

Nach Angaben von Chiracs Frau Bernadette wurde Sumo nach dem Umzug in eine kleine Stadtwohnung ohne weitläufigen Garten so unglücklich und aggressiv, dass ihm ein Hausarzt Antidepressiva verschrieb.