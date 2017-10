Feuerwehren retteten Pferde

Gestern sind Feuerwehren in Oberösterreich bei Rettungseinsätzen für Pferde gleich mehrfach gefordert gewesen. In Sonnberg retteten sie ein Pferd aus einem Teich, und in Schwarzenberg konnte ein Pferdetransporter mit Turnierpferden vor dem Umkippen bewahrt werden.

