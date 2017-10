Selbstmordattentäterinnen töteten in Nigeria 13 Menschen

Bei mehreren Selbstmordanschlägen sind in Nigeria 13 Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Wie aus Militärkreisen verlautete, sprengte sich gestern Abend zunächst eine Selbstmordattentäterin vor einem Restaurant in der Stadt Maiduguri in die Luft.

Wenige Minuten später sprengten sich laut den Angaben zwei weitere Selbstmordattentäterinnen in die Luft. Zu den Anschlägen bekannte sich zunächst niemand.