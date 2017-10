Brisantes Drama über Aids-Aktivisten bei Viennale

In Robin Campillos sozialrealistischem Spielfilm „120 Battements par minute“ kämpft eine Gruppe von Aids-Aktivisten gegen die Gleichgültigkeit in der Gesellschaft und die Versäumnisse der Politik Anfang der 1990er Jahre in Paris. Die Liebesbeziehung zwischen zwei Männern gibt dem Ganzen eine persönliche und bewegende Note.

