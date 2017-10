Bergsteigerin nach Steinschlag gestorben

Eine Bergsteigerin, die am Samstag durch Steinschlag am Großen Pyhrgas an der Landesgrenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, ist gestern in der Uni-Klinik Graz gestorben. Das teilte die Polizei heute mit.

Mehr dazu in ooe.ORF.at