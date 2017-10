Mutter erdrosselt: 52-Jähriger vor Gericht

Wegen Muttermordes muss sich heute ein 52 Jahre alter Mann am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Er soll im Februar seine 80-jährige Mutter in einer Gemeindebauanlage in der Polgarstraße erdrosselt haben.

