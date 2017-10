China hebt Importverbot für Weichkäse aus EU auf

China hebt das vor knapp zwei Monaten verhängte Importverbot für Weich- und Schimmelkäse aus der EU wieder auf. Die Kommission für Gesundheit und Familienplanung in Peking habe die Zollbehörden des Landes entsprechend informiert, sagte heute eine Delegation der EU in Peking. Sie hatte in den vergangenen Tagen mit Vertretern der chinesischen Behörden verhandelt.

Das Verbot für die Einfuhr von Camembert, Brie und Roquefort nach China war völlig überraschend gekommen - und die Gründe liegen immer noch im Dunkeln. Anfang September hatten die Behörden Unternehmen untersagt, Käsesorten mit Schimmel oder bestimmten Bakterien einzuführen.

Käseseminar für Behördenvertreter

Die Gesundheitskommission erklärte nun laut EU-Delegation, diese Bakterien seien nicht gesundheitsschädlich. Die EU-Vertreter merkten in ihrem Schreiben von heute an, die chinesischen Qualitätsstandards für Käse seien „veraltet“. Zusammen mit der französischen Botschaft sei daher ein Käseseminar für chinesische Behördenvertreter geplant, damit sich solche „Ereignisse“ wie das Importverbot nicht wiederholen.