ÖVP-Bauern sehen sich nach Wahl gestärkt

Der ÖVP-Bauernbund sieht sich nach der Nationalratswahl gestärkt. Statt bisher 13 Mitglieder entsende man künftig 16 in den Nationalrat, sagte Bauernbund-Präsident Georg Strasser heute. Einen Anspruch auf stärkere personelle Präsenz - etwa auf zwei Ministerämter - wollte er daraus nicht automatisch ableiten. Die Personalauswahl sei Sache von Parteichef Sebastian Kurz.

Auch über das gute Vorzugsstimmenergebnis für Bauernbund-Mitglieder zeigte sich Strasser, der gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter und dem ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, vor die Presse trat, erfreut. So habe Rupprechter in seinem Wahlkreis Unterland in Tirol 12.295 Vorzugsstimmen erreicht, er selbst in seinem Wahlkreis Mostviertel in Niederösterreich 12.932 Vorzugsstimmen, so Strasser.

Auch verwies der Bauernbund auf weitere Vorzugsstimmenergebnisse, die aufzeigten, dass „die Zustimmung für die Bauernbund-Kandidaten unglaublich groß ist“ - etwa für Noch-EU-Parlamentarierin und ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger, die mit „über 10.000 Vorzugsstimmen rechnen“ dürfe.

Präferenz für Schwarz-Blau

Zum aktuellen Verhandlungsstand in Sachen Koalition ließ Rupprechter eine Präferenz für die FPÖ durchblicken: „Die unterschiedlichen Auffassungen, die wir mit der Sozialdemokratie hatten, sind bekannt.“

Gerade im Bereich der Agrarpolitik denke er, dass es mit der FPÖ gehen könnte, auch im Bereich der Umweltpolitik, bei dem er auf die Expertise von FPÖ-Vize Norbert Hofer verwies. Strasser sagte, man sei für alle Gespräche offen, es gebe aber durchaus eine Präferenz für eine schwarz-blaue Koalition.

Mandl folgt Köstinger im EU-Parlament

Der niederösterreichische Landtagsabgeordnete Lukas Mandl werde Köstinger nach deren Ausscheiden aus dem EU-Parlament nachfolgen, sagte Strasser. Die landwirtschaftlichen Agenden wird in Zukunft Delegationsleiter Karas im EU-Parlament vertreten.