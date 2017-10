Kern will Partei neu aufstellen

Die SPÖ bereitet sich auf eine künftige Oppositionsrolle vor und will das mit einer Neuaufstellung der Partei verbinden. Das sagte SPÖ-Chef und Kanzler Christian Kern am Montag nach den Sitzungen in den Parteigremien. Dabei sollen die Konturen sozialdemokratischer Politik deutlicher herausgearbeit werden. Kern will ein klares Gegengewicht zum Rechtspopulismus und zur „Brot-und-Spiele-Politik“ von ÖVP und FPÖ liefern. Kern verwies auch auf die Verjüngung im Parlamentsklub - dabei gab es bei der Besetzung der Nationalratsmandate eine Überraschung.

Lesen Sie mehr …