Stadt Wien will Körperbewusstsein bei Mädchen stärken

Die Zahl der Essstörungen bei Mädchen hat in Wien zuletzt zugenommen. Für Druck sorgen laut Experten beleidigende Kommentare in Sozialen Netzwerken. Mit der Kampagne „Bauch, Beine, Pommes“ will die Stadt gegensteuern.

