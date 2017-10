Bundesliga: Rapid stabil auf Erfolgskurs

Unterschiedlicher hätten die Gefühlswelten der Derby-Kontrahenten gestern nicht sein können. Während die „1:0-Könige“ von Rapid ihren dritten knappen Zu-null-Erfolg en suite lautstark zelebrierten, haderten die Austrianer mit dem nächsten Rückschlag und vergebenen Chancen.

„Wir bleiben in der Liga vorne dran“, sagte Rapid-Kapitän Stefan Schwab und machte dafür die neue Stabilität in der Defensive als Hauptgrund aus. Einziger Trost der Austria: Bereits am Mittwoch gibt es im Cup die Chance zur Revanche.

Mehr dazu in sport.ORF.at