Prozess bis März geplant

Der Strafprozess in der BUWOG-Affäre gegen den ehemaligen FPÖ/ÖVP-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, die Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger sowie den Makler Ernst Karl Plech und weitere Angeklagte wird am 12. Dezember starten. Das teilte das Wiener Straflandesgericht am Montag mit. Es geht unter anderem um den Verdacht der Untreue und der Bestechung. Das Verfahren soll bis März dauern.

