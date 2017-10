UNO rechnet mit über einer Million Rohingya-Flüchtlingen

Die Vereinten Nationen stellen sich auf einen weiteren Exodus der in Myanmar verfolgten Minderheit der Rohingya in das Nachbarland Bangladesch ein. Man müsse sich darauf einstellen, dass die Flüchtlingszahl bald eine Million überschreite, sagte der Generaldirektor der Organisation für Migration (IOM), William Lacy Swing, heute bei der Geberkonferenz in Genf.

Fast 600.000 Rohingya sind seit Ende August geflohen, weil ihre Dörfer in Brand gesteckt und Menschen ermordet wurden. Auch Bangladesch warnte am Montag davor, dass die Gewalt in der Provinz Rakhine entgegen anderslautender Darstellungen weitergehe. Das Land hat nach eigenen Angaben bereits fast eine Million Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar aufgenommen. „Das ist der größte Exodus aus einem einzelnen Land seit dem Genozid 1994 in Ruanda“, sagte der Vertreter Bangladeschs, Shameem Ahsan, bei der Geberkonferenz in Genf.

Appelle an Myanmar

Noch immer kämen jeden Tag Tausende Menschen über die Grenze, sagte Ahsan. Zwar versuche sein Land, im Gespräch mit Myanmar eine langfristige Lösung zu finden. Allerdings bestehe die Regierung des Nachbarlandes darauf, die Rohingya als illegale Einwanderer aus Bangladesch zu bezeichnen. Die „eklatante Leugnung der ethnischen Identität der Rohingya“ durch Myanmar sei ein Hindernis bei den bilateralen Gesprächen zur Lösung der Krise. Myanmar müsse die Rückkehr der Rohingya zulassen.

Die UNO rief zu Hilfen in Höhe von insgesamt 434 Millionen Dollar (rund 370 Mio. Euro) auf. „Das ist keine isolierte Krise“, sagte Mark Lowcock, bei der UNO zuständig für die Koordinierung humanitärer Hilfe: „Das ist die jüngste Runde in einem jahrzehntelangen Zyklus von Verfolgung, Gewalt und Vertreibung.“ Lowcock zufolge erhielt die UNO zunächst Hilfszusagen von 340 Millionen Dollar. Das sind mehr als Dreiviertel der Summe. Vor der Geberkonferenz war der Aufruf erst zu 30 Prozent gedeckt. Die EU versprach weitere 30 Millionen Euro.