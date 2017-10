Werbedauerbrenner: Schaufensterfigur nicht totzukriegen

Weder Hologramme noch Roboter können sie ersetzen: Noch immer gibt die Schaufensterfigur bei der Präsentation von Kleidung in Geschäften den Ton an - und das seit Jahrzehnten. Dabei haben ihre unrealistischen Maße laut Studien genauso negativen Einfluss auf das Körperbewusstsein von Konsumentinnen und Konsumenten wie ihre dürren menschlichen Pendants auf den Laufstegen. Doch die Figuren sollen gar nicht realistisch aussehen, denn das würde von der Ware ablenken, so Experten. Und: Sie sollten niemals „Puppe“ genannt werden.

