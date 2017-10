Erste Gespräche noch diese Woche?

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat sich am Montag noch auf keinen Partner für Koalitionsverhandlungen festgelegt. Nach einem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte er noch Wartezeit an. Zuerst wolle er einige Gespräche führen, um „das ein oder andere informell zu vertiefen“. Lange dürfte die Festlegung aber nicht mehr dauern - immerhin wollte Kurz noch diese Woche mit Gesprächen starten, bis Weihnachten solle ein Regierung stehen. Doch Stolpersteine in der Verhandlung könnten diesen ambitionierten Zeitplan gefährden.

Lesen Sie mehr …