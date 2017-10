Katalonien: Puigdemont plant Stellungnahme in Madrid

Im Konflikt mit Madrid will der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont Medienberichten zufolge offensichtlich in die Hauptstadt reisen und im spanischen Senat Stellung nehmen. Der Senat kommt am Freitag in Madrid zusammen, um über die von der spanischen Zentralregierung beschlossenen Zwangsmaßnahmen gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien abzustimmen.

Unklar war zunächst, an welchem Tag Puigdemont nach Madrid reisen könnte. Die Zeitung „El Pais“ und andere Medien berichteten, der Senat habe ihm den Donnerstag als Termin angeboten - das wäre der Tag, an dem das Regionalparlament in Barcelona über eine Antwort an die Zentralregierung in Madrid beraten will. Puigdemont habe aber auch die Möglichkeit, sich am Freitag vor dem Plenum zu präsentieren, hieß es.

Der Vizepräsident des Senats, Pedro Sanz, erklärte vor Journalisten, für die zweite Parlamentskammer wäre es „eine Ehre“, Puigdemont anzuhören. Der Mittwoch sei als Termin aber ausgeschlossen.

Spannung am Freitag

Der Sprecher der katalanischen Regierungskoalition Junts pel Si, Lluis Corominas, teilte unterdessen mit, dass die Sitzung des Regionalparlaments bis Freitag dauern könnte. Offenbar wollen die Separatisten die für diesen Tag erwartete Entscheidung des spanischen Senats über die Aufhebung der Autonomie abwarten. Sollte ein entsprechender Beschluss erfolgen, ist die Verabschiedung einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung durch das katalanische Parlament nicht ausgeschlossen.

Zu den vom spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy angekündigten Zwangsmaßnahmen gehört die Absetzung der Regionalregierung in Barcelona sowie die Ausrufung von Neuwahlen innerhalb von sechs Monaten.