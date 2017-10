Henry am Zug: Arbeitstage bis zu 17 Stunden

Die Arbeiterkammer Wien (AK) hat dem Zug-Gastro-Anbieter Henry am Zug von Do&Co heute rechtswidrige Arbeitsbedingungen vorgeworfen. Demnach hätten Mitarbeiter teils bis zu 17 Stunden am Stück arbeiten müssen, so die AK.

