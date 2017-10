Polizei in Rio de Janeiro erschießt spanische Touristin

In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro hat die Polizei versehentlich eine spanische Touristin erschossen. Die tödlichen Schüsse fielen nach Angaben der Polizei heute in Rocinha, dem größten Elendsviertel von Rio. Nur eine Stunde zuvor waren in der Favela zwei Polizisten durch bewaffnete Auseinandersetzungen mit Rauschgifthändlern verletzt worden.

Straßensperre durchbrochen

Die 67-jährige Spanierin sei in einem Touristenjeep unterwegs gewesen, der in Rocinha „eine Straßensperre der Polizei durchbrach“, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten die Einsatzkräfte das Feuer eröffnet - ihnen sei nicht klar gewesen, dass es sich bei den Insassen des Jeeps um Touristen handelte.

Die Spanierin erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Nach eigenen Angaben hat die Polizei bereits interne Ermittlungen eingeleitet.

Rocinha galt lange Zeit als befriedet, wegen starker Sparzwänge unter anderem bei der Polizei hat sich im Jahr nach den Olympischen Spielen die Sicherheitslage allerdings stark verschlechtert. Fast täglich wird das Armenviertel, wo knapp 100.000 Menschen auf engstem Raum leben, zum Schauplatz von Konflikten zwischen rivalisierenden Drogendealern. Touristen wird stark davon abgeraten, sich dort aufzuhalten.