Krisensitzung angekündigt

Auch im Europaparlament soll es zu Fällen schwerwiegender sexueller Belästigung gekommen sein. Die britische Zeitung „The Sunday Times“, Politico und andere Medien hatten Parlamentsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter schwere Vorwürfe, darunter auch gegen führende EU-Beamte, öffentlich gemacht. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sprach am Montag in Straßburg von schockierenden Anschuldigungen und kündigte Beratungen an.

Lesen Sie mehr …