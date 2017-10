Tennis: Zverev in Wien nur mit Mühe weiter

Der Auftakt für Alexander Zverev bei den Erste Bank Open 500 in Wien ist geglückt. Der als Nummer eins gesetzte Deutsche bekundete heute zwar einige Mühe, ehe er den Serben Viktor Troicki nach drei harten Sätzen in die Schranken gewiesen hatte, doch zeigte er in einigen Phasen sein enormes Potenzial.

Auf dem Weg zu seinem sechsten Turniersieg in diesem Jahr wartet auf Zverev mit dem Franzosen Gilles Simon im Achtelfinale ein schlagbarer Gegner.

