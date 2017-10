Kern: Allenfalls Unterstützung für ÖVP-Minderheitsregierung

SPÖ-Chef Christian Kern geht zwar fix davon aus, dass „Türkis/Schwarz-Blau“ kommt - aber er könnte sich vorstellen, dass die SPÖ allenfalls eine ÖVP-Minderheitsregierung unterstützt, sagte er heute im ZIB2-Interview. Kern hält eine solche allerdings für „gänzlich unwahrscheinlich“ - und auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat eine Minderheitsregierung gestern als „definitiv nur Plan B“ bezeichnet.

Kern bekräftigte, dass die SPÖ jetzt in Opposition gehen werde und sich grundlegend erneuern müsse. Er will - „wenn meine Freunde das wollen“ - fünf Jahre Klubobmann bleiben und die SPÖ dann in die nächste Wahl führen, mit dem Ziel, das Ergebnis „wieder umzudrehen“, also wieder Erster zu werden. Der Job des Wiener Bürgermeisters reizt den Noch-Kanzler nicht: „Ich habe keinerlei Appetit, ins Wiener Rathaus zu wechseln“, sagte er.