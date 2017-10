Niederösterreichs Skigebiete investieren in Schneesicherheit

In den Skigebieten laufen die Vorbereitungen für die Wintersaison auf Hochtouren. Dabei steht die Schneesicherheit im Vordergrund. Das Land Niederösterreich investiert in Annaberg zwei Millionen Euro in einen Speicherteich.

