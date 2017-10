Schottische Highlands in New Yorker Bahnhof simuliert

Pendler in New York können auf ihrem Weg durch den Bahnhof Grand Central Station derzeit „einen Abstecher“ in die schottischen Highlands wagen. In einem etwa vier Meter breiten und acht Meter langen Glashaus sollen dort Regengeräusche, Moos und feuchter Dunst das Gefühl vermitteln, auf einem Feld im Nordwesten Schottlands zu stehen.

Werbung für Regenkleidung

Noch bis morgen erhalten Besucher ein Regencape, um auf ihrem Weg durch das Glashaus trocken zu bleiben. Am Sonntag war die Aktion ein krasser Gegensatz zu Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen bei 25 Grad in New York. Aufgestellt hat das Haus ein Modehersteller, um für Regenbekleidung zu werben.