Christen und Juden gedenken der Novemberpogrome

Zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Novemberpogrome 1938 veranstalten heuer wieder christliche und jüdische Organisationen gemeinsam die „Bedenktage“-Reihe „Mechaye Hametim - Der die Toten auferweckt“. In Erinnerung an die Ereignisse am 9. und 10. November vor 79 Jahren in Wien finden im Oktober und November zahlreiche Veranstaltungen statt.

