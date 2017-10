NBA: Pöltl weiter in Rekordlaune

Jakob Pöltl spielt zu Beginn seiner zweiten Saison in der besten Basketballliga der Welt weiter in Hochform. Der 22-jährige Wiener verbuchte gestern (Ortszeit) bei der 97:101-Niederlage der Toronto Raptors bei den San Antonio Spurs mit zehn Punkten und zwölf Rebounds erstmals in seiner NBA-Karriere ein Double-Double. Neben dem neuen persönlichen Rebound-Rekord übertraf Pöltl auch seine Bestmarke an Spielzeit. Erst vor zwei Tagen hatte er mit 14 Zählern einen Punkterekord fixiert.

