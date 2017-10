Internationale Spritmafia im Visier

Der gewaltsame Tod der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat weit über die Mittelmeer-Insel hinaus für Entsetzen gesorgt. Auch Tage nach dem Bombenanschlag liegen die Hintergründe der Tat im Dunkeln. Die maltesische Regierung - selbst in die Kritik geraten - setzte mittlerweile eine Belohnung von einer Mio. Euro für die Aufklärung aus. Von Anfang an stand jedoch die Vermutung im Raum, dass das organisierte Verbrechen hinter dem Attentat stehen könne. Tatsächlich deutet eine mögliche Spur nun in ebendiese Richtung.

Lesen Sie mehr …