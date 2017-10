Legendärer Eremit: Ein halbes Leben in der Wildnis

Im Jahr 1986 hat sich der US-Amerikaner Christopher Thomas Knight in die Wälder seines Heimatbundesstaates Maine zurückgezogen. Dort verbrachte er 27 Jahre als Eremit und beging mehr als 1.000 Einbrüche.

Der US-Journalist Michael Finkel hat Knights Geschichte nun in Buchform verarbeitet. In „Der Ruf der Stille“ porträtiert er den Einsiedler als Liebhaber von Literatur und Natur, dessen bester Freund in der Wildnis ein Pilz war.

Mehr dazu in Einfach nur allein sein