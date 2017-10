Lebensverläufe jüdischer Emigranten öffentlich

Rund 45.000 Juden sind während und nach dem Nationalsozialismus nach New York oder Israel geflohen. Österreichische Zivildiener haben sie dort in den letzten 30 Jahre aufgesucht und interviewt. Die Geschichten sind ab sofort in einem Onlinearchiv zugänglich.

