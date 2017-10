EU-Parlament will Glyphosat-Verbot schrittweise bis 2022

Das Europaparlament lehnt die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verlängerung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat um zehn Jahre ab. Stattdessen forderte das Straßburger Parlament heute mehrheitlich ein endgültiges Aus für das Pestizid bis spätestens 15. Dezember 2022.

Damit soll den Landwirten eine fünfjährige Frist zur Entwicklung von Alternativen gegeben werden. Der Vorschlag des Umweltausschusses, die Zulassung bereits in drei Jahren auslaufen zu lassen, fand keine Mehrheit.

Mit der Entschließung will das Europaparlament ein politisches Signal an die EU-Staaten senden, die sich morgen in Brüssel erneut mit dem Streitthema befassen sollen. Bindend ist das Votum für die Mitgliedsländer nicht.

„Wahrscheinlich“ krebserregend

Der Einsatz des Unkrautvernichters ist in Europa hoch umstritten: Das Internationale Krebsforschungszentrum stuft die Chemikalie als „wahrscheinlich“ krebserregend ein, Aufsichtsbehörden in der EU kamen zu einem anderen Schluss.

Vor der morgigen Sitzung in Brüssel zeichnete sich im Rat der Mitgliedsländer noch kein Kompromiss ab. Eine Reihe von Ländern billigen den Kommissionsvorschlag für eine Verlängerung um zehn Jahre, andere sind dagegen. Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) ist durch ein Votum des österreichischen Parlaments gebunden, daher wird Österreich gegen die Verlängerung der Zulassung stimmen.

Für oder gegen eine Zulassung muss im Rat mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden. Nötig dafür sind mindestens 16 Staaten, die für 65 Prozent der EU-Bevölkerung stehen. Gibt es bis Ende des Jahres keine Mehrheit für eine Verlängerung, wäre Glyphosat im kommenden Jahr in der EU verboten.