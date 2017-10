Niceshops schafft 130 Jobs mit neuer Zentrale

Der Onlineversandhandel Niceshops mit Sitz in Paldau (Steiermark) hat mehr als eine Million Kunden in 150 Ländern. Mit der Investition in eine neue Logistikzentrale werden 130 neue Arbeitsplätze geschaffen.

