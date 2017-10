Unterfordert und gelangweilt

Vor allem in Zeiten der Wirtschaftskrise und des angespannten Arbeitsmarktes haben viele Menschen einen Job angenommen, für den sie überqualifiziert sind. Doch für Unternehmen sind sie nicht immer ein Gewinn: Studien zufolge kann die gefühlte Unterforderung schnell in Langeweile und Frust umschlagen, was wiederum die Arbeitsleistung mindern oder gar zu unternehmensschädigendem Verhalten führen kann.

