„Immer nur Zuckerlseite angekündigt“

Christoph Badelt, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), hat am Dienstag die künftige Regierung zu Reformen gemahnt. Anlass gebe es genug: Die Bereiche Steuern, Föderalismus und Pensionen bedürften dringend einer Überarbeitung, so Badelt. Die Wirtschaftsforscher stellten auch ihre Mittelfristprognose für Österreich vor. Sie geht davon aus, dass sich das Wachstum fortsetzt - aber nur wenn die neue Regierung ihre Reformen auch gegenfinanzieren könne. Was da komme, sei ungewiss. Bisher sei „im Wahlkampf immer nur die Zuckerlseite angekündigt“ worden.

