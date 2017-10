Ski alpin: Sölden kommt für viele Stars zu früh

Wenn am Samstag (Damen) und Sonntag (Herren) in Sölden (jeweils 10.00 und 13.00 Uhr, live in ORF eins) mit den Riesentorläufen traditionell die Skiweltcup-Saison eröffnet wird, werden viele Stars fehlen. Marcel Hirscher, Anna Veith, Eva-Maria Brem, Lara Gut, Aksel Lund Svindal, Lindsey Vonn und einige mehr - die Liste der Verletzten ist lang. In den Weltcup zurückkehren wird dafür „Mr. RTL“ Ted Ligety.

