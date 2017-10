CIA verstärkt Jagd auf Taliban in Afghanistan

In der Geschichte des längsten Krieges der USA spitzt sich die Lage weiter zu. Die radikalislamischen Taliban gewinnen wieder an Einfluss in Afghanistan, und die USA reagieren mit Luftschlägen. Jetzt soll auch die CIA eine tragende Rolle in der Lösung des Konflikts bekommen: Mit Hilfe von Spezialeinheiten des US-Auslandsgeheimdienstes soll Jagd auf die Taliban gemacht werden. Kritisiert wird aber, dass ähnliche Einheiten der CIA schon zuvor im Land aktiv waren - und rücksichtslos Zivilisten getötet haben sollen.

