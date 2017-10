Österreicher mit Krankenkassen großteils zufrieden

Die Österreicher sind mit der Leistung ihrer Krankenkasse großteils zufrieden. 23 Prozent sind sogar sehr zufrieden, weitere 53 Prozent eher zufrieden, 18 Prozent eher unzufrieden und sechs Prozent sehr unzufrieden. Das geht aus einer heute Abend präsentierten GfK-Umfrage im Auftrag des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger hervor.

Wünsche an neue Regierung

Gegenüber 2016 ist die Zufriedenheit der Leistung der Krankenkassen de facto stabil geblieben, in den Jahren davor gab es eine Spur mehr zufriedene Patienten und etwas weniger unzufriedene. Es zeige sich über die Jahre eine geringfügig kritischere Haltung, allerdings an der Grenze der Signifikanz, wie Rudolf Bretschneider vom durchführenden Institut GfK sagte.

Hauptverbands-Chef Alexander Biach deponierte bei der Präsentation der Umfrageergebnisse mehrere Forderungen an die nächste Regierung. Für die noch ausständige Leistungsharmonisierung in fünf Bereichen seien gesetzliche Änderungen nötig, weiters müssten Begleitprogramme für chronisch Kranke verpflichtend angeboten werden, etwa bei Diabetes. Bei den Primärversorgungszentren fehle noch die Möglichkeit, Ärzte in Gruppenpraxen anzustellen.

Vier Stufen zur Zusammenlegung

Eine Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger sei auch unter der nächsten Regierung sicher nicht der erste Reformschritt, so Biach. Er erwartet bis 2021 einen vierstufigen Plan. Erster Punkt sei die restliche Leistungsharmonisierung, zweiter Schritt sei die Anpassung der Beiträge. Daneben müssten die Träger auch Aufgaben bündeln und in der Verwaltung Kosten einsparen - konkret sprach Biach von 120 Mio. Euro über alle Träger einschließlich der AUVA und der Pensionsversicherung. Ein vierter Punkt sei die Kofinanzierung der Krankenhäuser mit den Bundesländern.