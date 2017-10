Antisemitismus: Roms Fans sollen Auschwitz besuchen

Der italienische Fußballverein Lazio Rom hat auf antisemitische Sticker im Stadion reagiert: Der Erstligist will jährlich 200 Fans das Konzentrationslager Auschwitz besuchen lassen. Das gab der Verein heute bekannt, nachdem Lazio-Fans das Abbild von Anne Frank benutzt hatten, um ihren Stadtrivalen AS Rom zu beleidigen. Die Fans verteilten Sticker mit antisemitischen Parolen, die das Holocaust-Opfer Frank in einem Trikot von AS Rom zeigten.

Italiens Präsident Sergio Mattarella verurteilte den antisemitischen Vorfall aufs Schärfste. „Ihr Bild als Beleidigung und Drohung zu verwenden (...) ist erschreckend für unser Land, das vor 80 Jahren unter der Grausamkeit des Antisemitismus litt.“ Auch Premierminister Paolo Gentiloni erklärte, dass die „unglaubliche“ und „nicht akzeptable“ Tat nicht „kleingeredet“ werden dürfe.

Schweigeminute und Lesung

Zwei Tage nach dem Vorfall besuchte Lazio-Vereinschef Claudio Lotito eine römische Synagoge und legte einen Blumenkranz für die Opfer des Antisemitismus nieder. In allen Fußballligen Italiens soll es bei den nächsten Spielen eine Schweigeminute mit der Lesung einer Passage aus dem Tagebuch von Anne Frank geben.