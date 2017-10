DFB-Pokal: Burgstaller trifft weiter für Schalke

Guido Burgstaller zeigt sich für Schalke 04 weiter in Torlaune. Der ÖFB-Teamspieler trug sich heute beim 3:1-Erfolg gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden in der zweiten Runde des DFB-Pokals erneut in die Schützenliste ein und traf damit im dritten Pflichtspiel in Serie für die „Königsblauen“.

Auch Leverkusen setzte bei Union Berlin seinen Aufwärtstrend fort, gab sich ebenso wie Mönchengladbach keine Blöße und zog ins Achtelfinale ein.

