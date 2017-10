Viennale: Großer Rummel um Stargast Christoph Waltz

Die 55. Viennale hat gestern Abend ihren Stargast begrüßt: Schauspieler Christoph Waltz traf für eine Galavorstellung von „Carnage“ beim Wiener Gartenbaukino ein, und der Rummel um den zweifachen Oscarpreisträger war groß. Fans wie Journalisten standen in Scharen an, um einen Blick auf den Hollywood-Star zu erhaschen. Der freute sich über ein „sehr schönes Willkommen zu Hause“.

APA/Georg Hochmuth

Das liege aber nicht nur an den Schaulustigen, sondern auch am Programm, das dem gebürtigen Wiener gewidmet ist. „Man zeigt Filme, die auch hier gemacht worden sind“, so Waltz. „Das ist eigentlich das Schönste daran. Nicht dass ich mich ins Kino setze und meine alten Filme anschaue“, warf er schmunzelnd nach. Aber es gehe eben nicht nur um die Blockbuster wie „Django Unchained“, sondern auch darum, „was vor 30, 40 Jahren nicht ganz so erfolgreich war“.

Waltz würdigte auch das Schaffen des verstorbenen Langzeitdirektors Hans Hurch: „Er war das Herz und die Seele dieses Festivals, und es ist eine besonders schmerzhafte Angelegenheit, wenn man dessen verlustig geht. Jetzt muss man schauen, was man beitragen kann.“