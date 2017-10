Spekulationen über Zukunftspläne

Präsident, Armeechef und KP-Chef: Chinas starker Mann Xi Jinping ist nach dem Parteitag so mächtig wie keiner seiner Vorgänger - ausgenommen Mao Zedong. Diese Machtfülle zementierte Xi nun bei der ersten Sitzung des neuen Zentralkomitees der Komunistischen Partei auch personell ein: Er brach mit einer vom Reformer Deng Xiaoping begründeten Tradition und berief keinen potenziellen Nachfolger in die Führungsmannschaft des Politbüros. Das fachte sofort Spekulationen über Xis Pläne an.

Lesen Sie mehr …