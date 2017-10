AUA erstmals mit dreistelligem Millionenergebnis

Zweistellige Zuwachsraten hat es bis September bei der Austrian Airlines (AUA) gegeben, wie die Lufthansa-Tochter heute mitgeteilt hat. Der Betriebsgewinn lag nach neun Monaten sogar das erste Mal in der Geschichte der Airline in dreistelliger Millionenhöhe. Damit verfestigte sich der Ausblick, im Gesamtjahr 2017 mehr Gewinn einzufliegen - obwohl mit dem Schlussquartal traditionell wieder ein schwächeres Quartal läuft.

Österreich-Geschäft ausschlaggebend

Das bereinigte Ergebnis der AUA vor Steuern und Zinsen stieg um 27 Prozent auf 100 Mio. Euro. Das lag vor allem am Österreich-Geschäft, am starken Verkehr nach Deutschland und an den Nordatlantikflügen. Das gesamte Konzernergebnis der Lufthansa stieg von Juli bis September um rund ein Drittel auf 1,52 Milliarden Euro - nach neun Monaten das beste Ergebnis der Firmengeschichte.

„Dadurch erlangen wir die Investitions- und Wachstumsfähigkeit, die wir benötigen, um uns aktiv an der Konsolidierung des europäischen Airline-Marktes zu beteiligen und in die Zukunft unseres Unternehmens investieren zu können“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Steigerung auch bei Swiss

Auch die Lufthansa-Tochter Swiss steigerte den Betriebsgewinn im dritten Quartal - um 34 Prozent auf 260 Mio. Franken (223 Mio. Euro). Die positive Entwicklung begründet die Airline unter anderem mit Kostensenkungen sowie Effizienzgewinnen aus der Flottenmodernisierung.