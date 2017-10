OSZE warnt vor neuen Gewaltausbrüchen in Ostukraine

Der Vizechef der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine (SMM), Alexander Hug, hat erneut davor gewarnt, dass der Konflikt in der Ostukraine wieder militärisch eskalieren könnte. In den vergangenen drei Wochen hätten die Verletzungen der Waffenruhe stetig zugenommen, auch schwere Waffen würden wieder vermehrt eingesetzt, sagte Hug bei einem Besuch in Wien.

Täglich gebe es Waffenstillstandsverletzungen „im dreistelligen Bereich“, zuletzt sei die Zahl der dokumentierten Vorfälle aber mehrheitlich bei mehr als 500 pro Tag gelegen, so Hug.

Die ruhigeren Monate im Sommer, als wegen Ernte und Schulbeginns die Vereinbarung zur Waffenruhe erneuert wurde, hätten beide Seiten genützt, „um neue Gräben zu graben und um militärische Übungen zu veranstalten“.

OSZE: 404 zivile Opfer seit Jahresbeginn

Hug appellierte an alle Beteiligten, die Kämpfe sofort einzustellen, die schweren Waffen abzuziehen und die Minen zu entfernen.

Seit Jahresbeginn hat die OSZE 404 zivile Opfer gezählt: 72 Zivilisten wurden getötet, 332 verletzt. Außerdem sei die Situation für die 25.000 bis 40.0000 Ukrainer, die täglich die Kontaktlinie überqueren, sehr mühsam und gefährlich. Viele Dörfer an der Kontaktlinie hätten kein Wasser und keinen Strom.