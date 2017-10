Irak kündigt abschließende Offensive gegen IS an

Irakische Streitkräfte stehen kurz vor der abschließenden Offensive gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), wie das Militär heute mitgeteilt hat. „Eure Sicherheitskräfte sind auf dem Weg, euch zu befreien“, hieß es in Flugblättern, die die irakische Luftwaffe über den Grenzstädten al-Kaim und Rawa im Westen des Landes abwarf.

Der IS verlor in den vergangenen Wochen stark an Boden. Im Irak wurde die Terrormiliz bereits im Sommer aus ihrer Hochburg Mossul vertrieben. Nur noch das Gebiet im Westen an der Grenze zu Syrien ist unter der Kontrolle des IS. Im benachbarten Syrien wurden die Extremisten inzwischen auf ein Gebiet am Euphrat und die umliegende Wüste zurückgedrängt.