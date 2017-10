Vatikan fordert Sofortmaßnahmen gegen Klimawandel

Der Vatikan hat gestern im Rahmen einer internationalen Konferenz zum Thema Wasser und Klimawandel in Rom sofortige Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels gefordert. Papst Franziskus forderte in einer Botschaft an die Teilnehmer, „unverzüglich wirksame Antworten“ auf das Problem des steigenden Wasserbedarfs zu finden.

Mehr dazu in religion.ORF.at