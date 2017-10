Ski alpin: ÖSV-Damen starten mit neuer Hoffnung

Der vergangene Winter ist aus Sicht der österreichischen Ski-Damen die reinste „Seuchensaison“ gewesen - zumindest im Weltcup. Comebacks von verletzten Siegesläuferinnen - teilweise noch nicht am Wochenende in Sölden, aber dann spätestens in Übersee - machen nun neue Hoffnung.

Damen-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum und seine Mannschaft stehen beim Neustart unter Erwartungsdruck, werden aber gleichzeitig auch viel Geduld brauchen.

