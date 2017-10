Schwieriger Umgang mit Erwartungen

Am Donnerstag berät die EZB erneut über die weitere Zinspolitik. Dabei wird allgemein ein vorsichtiger Schritt in Richtung Zinswende erwartet, auch wenn der Leitzins unverändert bleiben dürfte. Mit besonderer Spannung wird erwartet, wie EZB-Chef Mario Draghi die Beratungen des Gouverneursrats interpretiert. Um Turbulenzen auf den Finanzmärkten zu verhindern, dürfte sich Draghi in der Kunst der Unklarheit üben - und vor allem ein Wort vermeiden.

