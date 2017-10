Tennis: Thiem in Wien wieder in Erfolgsspur

Österreichs Tennisstar Dominic Thiem hat gestern seine Auftakthürde in der ausverkauften Wiener Stadthalle erfolgreich gemeistert. Der Lokalmatador zog vor 7.800 Zuschauern gegen den aufstrebenden Russen Andrej Rublew nach Startschwierigkeiten ins Achtelfinale ein.

Der Weltranglistensechste beendete mit dem Auftaktsieg bei seinem Heimturnier auch eine Durststrecke auf der ATP-Tour. Der ÖTV-Star gewann zuletzt am 2. September bei den US Open in Runde drei.

