Lufthansa wird Großteil der Air-Berlin-Passagiere befördern

Die deutsche AUA-Muttergesellschaft Lufthansa will künftig etwa drei Viertel der Passagiere der insolventen Air Berlin befördern. Das sagte Lufthansa-Finanzchef Ulrik Svensson heute in einer Telefonkonferenz. Die größte deutsche Airline will 1,5 Mrd. Euro in den Ausbau ihrer Billigtochter Eurowings stecken und insgesamt 3.000 neue Stellen schaffen.

Eurowings übernimmt rund 80 der gut 130 Air-Berlin-Flugzeuge. Die meisten Maschinen werde man von Leasinggesellschaften kaufen, betonte Svensson. Konzernchef Carsten Spohr zeigte sich gelassen, dass er die nötigen 240 Piloten anheuern könne. Der Arbeitsmarkt laufe derzeit gut.

Die Lufthansa hatte sich Mitte Oktober mit der Air Berlin auf den Kauf von deren Töchtern Niki und LGW für 210 Mio. Euro geeinigt und übernimmt rund 1.700 Mitarbeiter.